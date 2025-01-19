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Ігри розуму: Дюбуа прокоментував рішення Ф'юрі завершити кар'єру

Володимир Максименко — 19 січня 2025, 19:05
Ігри розуму: Дюбуа прокоментував рішення Ф'юрі завершити кар'єру
Даніель Дюбуа
Getty images

Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа прокоментував рішення Тайсона Ф'юрі завершити кар'єру.

Слова спортсмена наводить Talksport.

"Все, чим він займався протягом своєї кар'єри – ігри розуму. Тому я вважаю, що він повернеться. Обов'язково повернеться.

Я побив Джошуа, тому він має провести бій з Ф'юрі. Я дуже хочу поглянути на цей поєдинок.

Якщо вони все ж проведуть цей бій, то я хотів би зустрітись із переможцем", – розповів Дюбуа.

Нагадаємо, Даніель захистив титул IBF, відправивши в нокаут Ентоні Джошуа у п'ятому раунді.

Раніше Френк Воррен вкотре висловився про спірний момент поєдинку Усика проти Дюбуа, який британець програв.

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