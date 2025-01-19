Ігри розуму: Дюбуа прокоментував рішення Ф'юрі завершити кар'єру
Даніель Дюбуа
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Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа прокоментував рішення Тайсона Ф'юрі завершити кар'єру.
Слова спортсмена наводить Talksport.
"Все, чим він займався протягом своєї кар'єри – ігри розуму. Тому я вважаю, що він повернеться. Обов'язково повернеться.
Я побив Джошуа, тому він має провести бій з Ф'юрі. Я дуже хочу поглянути на цей поєдинок.
Якщо вони все ж проведуть цей бій, то я хотів би зустрітись із переможцем", – розповів Дюбуа.
Нагадаємо, Даніель захистив титул IBF, відправивши в нокаут Ентоні Джошуа у п'ятому раунді.
Раніше Френк Воррен вкотре висловився про спірний момент поєдинку Усика проти Дюбуа, який британець програв.