Ігри розуму: Дюбуа прокоментував рішення Ф'юрі завершити кар'єру

Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа прокоментував рішення Тайсона Ф'юрі завершити кар'єру.

Слова спортсмена наводить Talksport.

"Все, чим він займався протягом своєї кар'єри – ігри розуму. Тому я вважаю, що він повернеться. Обов'язково повернеться.

Я побив Джошуа, тому він має провести бій з Ф'юрі. Я дуже хочу поглянути на цей поєдинок.

Якщо вони все ж проведуть цей бій, то я хотів би зустрітись із переможцем", – розповів Дюбуа.