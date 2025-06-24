Дюбуа хоче "перетворити Усика на старого"

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) вкотре прокоментував майбутній бій проти володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Слова британця публікує The Ring.

"Я думаю, він трохи зношений. Ті два поєдинки з Ф’юрі, бій зі мною та з іншими – всі вони потроху забирали в нього сили. Я відчуваю, що він вже готовий зійти з п’єдесталу. Він гордий чоловік, але приходить час і кожен має свій час. Я знаю, що маю зробити – це зробити його старим у ту ніч. Буває, що бій за одну ніч може перетворити суперника на старого. Цього разу я зроблю все правильно: ніякої метушні, ніяких легеньких ударів – тільки вибухи", – заявив Дюбуа.

Він додав, що готовий перемогти на Вемблі перед рідними вболівальниками, забезпечивши всім справжнє шоу.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше повідомлялося, що спаринг-партнер Усика та Дюбуа поділився очікуваннями від їхнього бою.