Це був би мегабій: Дюбуа – про поєдинок з Ф'юрі

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) заявив, що хотів би провести бій з ексчемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

Цитує боксера Ring Magazine.

"Я навіть не думаю, що він сам сприймав серйозно свої слова про завершення кар'єри. Він просто говорить все, що спадає на думку. Я думав, що він повернеться. Він уже робив це раніше. З усіма поясами на кону, він може повернутися і влаштувати мегабій, тому я не сприймав його слова серйозно.

Я думаю, що він повернеться. Коли він побачить всі пояси на кону, думаю, що йому це сподобається. Він точно повернеться. Це те, чого я хочу. Нам потрібно, щоб надважка вага була здоровою, щоб ми, бійці, могли влаштовувати справжні мегабої. Це був би мегабій. Це те, чого ви хочете.

Ф’юрі, Джошуа, Усик – найкращі бійці своєї епохи. Мені потрібно показати, що це нова ера, нова епоха, що на сцені новий надважковаговик, і його звати Даніель Дюбуа", – сказав Дюбуа.