Дюбуа може провести добровільний захист титулу у випадку скасування реваншу з Джошуа

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) може провести добровільний захист титулу, якщо його реванш з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) не відбудеться.

Про це повідомляє Sky Sports.

Переговори про бій-реванш між Дюбуа та Джошуа на початку 2025 року були призупинені через занепокоєння промоутера Джошуа Едді Гірна щодо "швидкого повернення" боксера.

У зв'язку із цим Даніель може отримати іншого суперника. Зокрема президент Міжнародної боксерської федерації (IBF) Деріл Піплз повідомив, що Дюбуа "може провести необовʼязковий захист проти будь-якого рейтингового бійця до 22 квітня", коли його запитали про потенційний бій проти Фабіо Вордлі.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.