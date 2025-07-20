Don't push the horses та Who is душніла: згадуємо найкумедніші фрази Олександра Усика

Напередодні Олександр Усик здобув ефектну перемогу над Даніелем Дюбуа, захистивши свої чемпіонські титули. Але не лише спортивний тріумф став темою для обговорень.

Напередодні бою Усик вкотре змусив фанатів реготати завдяки своїм незмінно колоритним висловам.

На пресконференції українець звернувся до суперника словами: "Don't push the horses" (не женіть коней). Це дослівний переклад українського фразеологізму, який викликав щире здивування у британського табору Дюбуа. Вони не одразу зрозуміли, що мав на увазі Усик, і навіть звернулися за роз’ясненнями.

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Так фраза миттєво розлетілася соцмережами, ставши новим мемом. Та це не перший випадок, коли український боксер радує публіку своїми мовними перлами.

"Чемпіон" зібрав добірку найкумедніших і найвідоміших висловлювань Олександра Усика.

Нагадаємо, завдяки своїй перемозі над Дюбуа Усик не тільки вдруге став беззаперечним чемпіоном у надважкій вазі, але й увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення для свого дивізіону.

Раніше повідомлялося, що Олександр заявив про готовність побитися із Джейком Полом за правилами ММА, проте WBO вже зобов’язала українця провести обов’язковий захист титулу проти Джозефа Паркера.