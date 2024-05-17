Організатори бою Усик — Ф'юрі презентували лімітований годинник вартістю понад пів мільйона доларів

Компанія Jacob & Co. представила лімітований годинник, який присвячений поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.

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Про це повідомляє міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Боксери отримають по одному годиннику з лімітованої серії, яка нараховує чотири екземпляри. Один з них можна буде придбати на аукціоні Sotheby's цього тижня, а всі виручені кошти будуть передані до Міжнародного благодійного фонду «Здійсни мрію» (Make-A-Wish Foundation International).

Зазначимо, що кожен годинник оцінюється приблизно в 650 тисяч доларів.

Бій Усика з Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

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Напередодні британець уникнув зорового контакту з українцем під час традиційної битви поглядів.