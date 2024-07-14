Головний тренер збірної України з боксу не поїде на Олімпіаду-2024: відома причина

Національна збірна України з боксу виступить на Олімпійських іграх 2024 у Парижі без головного тренера Дмитра Сосновського.

Про це повідомляє Luckypunch.net з посиланням на Федерацію боксу України.

Нібито причиною такому рішенню є кількість акредитацій, які видані для федерації на Олімпіаду. За правилами НОК, кількість акредитацій для тренерського штабу складає 50% від кількості ліцензій у спортсменів.

Таким чином, у Париж із трьома спортсменами мали їхати два тренери, проте ФБУ вдалось домогтись чотирьох акредитацій: для трьох особистих наставників та лікаря.

Федерація боксу України повідомила, що намагалась владнати це питання та домовитись про ще одну акредитацію, однак це зробити не вдалося.

Зазначимо, що в боксі на Іграх-2024 Україну представлять Айдер Абдураїмов, Дмитро Ловчинський та Олександр Хижняк. Олімпіада у Франції відбудеться з 26 липня до 11 серпня.