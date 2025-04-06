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Вайт зробив прогноз на потенційний бій Дюбуа – Чісора

Руслан Травкін — 6 квітня 2025, 23:16
Вайт зробив прогноз на потенційний бій Дюбуа – Чісора
Ділліан Вайт (крайній праворуч)
Instagram/dillianwhyte

Британський боксер надважкої ваги Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) оцінив ймовірність бою між Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) та Дереком Чісорою (36-13, 23 КО). Він не вірить, що сторони погодять бій, але заявив, що якщо він таки відбудеться, то Дерек не матиме шансів.

Слова Вайта цитує Boxingnews24.com.

"Ні, він не збирається битися з Дереком Чісорою. Дюбуа вб'є Дерека. Він дійсно може померти. Я серйозно.

Зараз для Дюбуа є більші і кращі бої, в яких він може взяти участь. Це просто бізнес. Дерек Чісора знаходиться в кінці цього списку. У верхній частині списку є кращі хлопці", – сказав Вайт.

Нещодавно Дерек Чісора переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів. Даніель Дюбуа востаннє виходив на ринг у вересні, коли нокаутував Ентоні Джошуа.

Міжнародна боксерська федерація (IBF) хоче санкціонувати бій між володарем титулу Дюбуа та Чісорою, який наразі посідає перше місце рейтингу цієї організації. 

Бокс Дерек Чісора Ділліан Вайт Даніель Дюбуа

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