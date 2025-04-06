Вайт зробив прогноз на потенційний бій Дюбуа – Чісора

Британський боксер надважкої ваги Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) оцінив ймовірність бою між Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) та Дереком Чісорою (36-13, 23 КО). Він не вірить, що сторони погодять бій, але заявив, що якщо він таки відбудеться, то Дерек не матиме шансів.

Слова Вайта цитує Boxingnews24.com.

"Ні, він не збирається битися з Дереком Чісорою. Дюбуа вб'є Дерека. Він дійсно може померти. Я серйозно. Зараз для Дюбуа є більші і кращі бої, в яких він може взяти участь. Це просто бізнес. Дерек Чісора знаходиться в кінці цього списку. У верхній частині списку є кращі хлопці", – сказав Вайт.

Нещодавно Дерек Чісора переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів. Даніель Дюбуа востаннє виходив на ринг у вересні, коли нокаутував Ентоні Джошуа.

Міжнародна боксерська федерація (IBF) хоче санкціонувати бій між володарем титулу Дюбуа та Чісорою, який наразі посідає перше місце рейтингу цієї організації.