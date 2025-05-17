Цього разу у нього набагато більше шансів: Хаттон – про реванш Дюбуа та Усика

Колишній чемпіон світу Ріккі Хаттон вважає, що володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) має шанси на перемогу у реванші з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Про це він розповів у коментарі Вoxing News.

"Я вважаю, що реванш між Усиком і Даніелом Дюбуа — це один із найкращих можливих боїв. На мою думку, це двоє найкращих супертяжів у світі. У першому поєдинку було трохи суперечок — але це ж бокс, чи не так? Завжди є якісь питання. Цього разу, я думаю, у Даніела набагато більше шансів, ніж раніше. Після перемоги над Джошуа його впевненість значно зросла. Коли він минулого разу бився з Усиком, він щойно програв Джойсу, тому був у гіршій психологічній формі. Зараз він на підйомі, у чудовій формі, і має реальний шанс – точно кращий, ніж минулого разу", – розповів Хаттон.

Нагадаємо, реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

У тому двобої британський боксер відправив українця в нокдаут забороненим ударом нижче поясу, через що суперечки тривають й досі.

Раніше Дюбуа дуже зухвало висловився про те, що буде "бойовою машиною" у другому поєдинку з Олександром.