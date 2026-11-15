Закрив поразку від Хргович: Аделеє переміг Флореса у бою за титул WBA International

Британський надважковаговик Девід Аделеє (15-2, 13 КО) здобув перемогу над американцем Александером Флоресом (21-7-1, 19 КО) у бою за титул WBA International.

Поєдинок відбувся в андеркарді протистояння Дієго Пачеко та Маріуса Фулгама.

Аделеє контролював перебіг бою. У третьому раунді він відправив суперника в нокдаун точним ударом джебом. Флорес зумів підвестися та продовжив бій, однак надалі переважно діяв другим номером і рідко йшов уперед.

За підсумками десяти раундів усі троє суддів віддали перемогу британцю з однаковим рахунком — 100:89.

Для Аделеє цей поєдинок став дебютним у промоутерській компанії Matchroom Boxing Едді Гірна та першим виступом у США. Востаннє Аделеє виходив на ринг у серпні 2025 року, коли поступився хорвату Філіпу Хрговичу одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, американець Ентоні Оласкуага (13-1, 9 КО) захистив титул чемпіона світу за версією WBO у найлегшій вазі (до 50,8 кг), здолавши колумбійця Юберджена Мартінеса (7-1, 7 КО).