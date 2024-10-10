Британський боксер назвав головну помилку Джошуа в бою з Дюбуа

Британський боєць надважкої ваги Девід Аделеє впевнений, що менталітет Ентоні Джошуа перед боєм з Даніелем Дюбуа "був неправильним". На думку молодого проспекта, щось у підготовці спрацювало не на користь колишнього чемпіона.

Про це Девід розповів у інтерв'ю Mirror Fighting.

"Це був односторонній бій. Я дуже люблю Ей Джея, але так, це був односторонній бій. Я просто думаю, що, можливо, налаштування на бій був неправильним, і, можливо, щось було не так у підготовці, тому це просто не на його користь", – сказав Аделеє.

Девід також вважає, що, незважаючи на критику, Джошуа все ще може багато чого запропонувати боксу. Серед можливостей для майбутнього Джошуа – поєдинок з Тайсоном Ф'юрі, довгоочікуваний для фанатів. Хоча ці двоє вели переговори протягом багатьох років, бій ще не відбувся.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.