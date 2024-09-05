Дерев'янченко: Реванш проти Ф'юрі для Усика буде ще важчим, ніж перший бій

Відомий український боксер Сергій Дерев'янченко поділився власним прогнозом щодо реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Його слова цитує Vringe.com.

"Із прогнозами у мене так собі. Але за підсумками першого бою, у другому фаворитом буде Усик.

Цей бій буде ще важчим для Усика. Але він буде готовий до цього. І знову зробить неможливе. Так само, як він уміє це робити", — сказав Деревʼянченко.