Дерев'янченко: Реванш проти Ф'юрі для Усика буде ще важчим, ніж перший бій
Сергій Дерев'янченко
facebook.com/SergiyDerevyanchenko
Відомий український боксер Сергій Дерев'янченко поділився власним прогнозом щодо реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.
Його слова цитує Vringe.com.
"Із прогнозами у мене так собі. Але за підсумками першого бою, у другому фаворитом буде Усик.
Цей бій буде ще важчим для Усика. Але він буде готовий до цього. І знову зробить неможливе. Так само, як він уміє це робити", — сказав Деревʼянченко.
Нагадаємо, друга битва між Усиком і Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на коні, адже Олександр звільнив титул IBF.