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Дерев'янченко: Реванш проти Ф'юрі для Усика буде ще важчим, ніж перший бій

Руслан Травкін — 5 вересня, 18:11
Дерев'янченко: Реванш проти Ф'юрі для Усика буде ще важчим, ніж перший бій
Сергій Дерев'янченко
facebook.com/SergiyDerevyanchenko

Відомий український боксер Сергій Дерев'янченко поділився власним прогнозом щодо реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Його слова цитує Vringe.com.

"Із прогнозами у мене так собі. Але за підсумками першого бою, у другому фаворитом буде Усик.

Цей бій буде ще важчим для Усика. Але він буде готовий до цього. І знову зробить неможливе. Так само, як він уміє це робити", — сказав Деревʼянченко.

Нагадаємо, друга битва між Усиком і Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на коні, адже Олександр звільнив титул IBF.

Сергій Дерев'янченко Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Сергій Дерев'янченко

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