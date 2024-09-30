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Дерев'янченко: Усик підходить до реваншу з Ф'юрі у статусі фаворита

Олександр Булава — 30 вересня, 18:15
Дерев'янченко: Усик підходить до реваншу з Ф'юрі у статусі фаворита
Сергій Деревʼянченко
Getty Images

Український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко (15-6, 10 KO) вважає, що чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) має невелику перевагу перед боєм-реваншем з Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Цитує Деревʼянченка XSPORT.

"Згадуючи те, як проходив перший поєдинок між боксерами, на мою думку, Усик нині підходить до реваншу у статусі фаворита. Знаючи Олександра та його дисципліну ще з часів збірної, то мало хто з ним зрівняється щодо відповідальності. Впевнений, що він докладе всіх сил, щоб закінчити бій впевненою перемогою і цього разу.

Хоч в Олександра і буде перевага, але багато залежить також від налаштування Ф'юрі, від того, в якій формі він підійде до цього бою, наскільки сильно він хоче взяти реванш. Друга їхня зустріч в ринзі буде явно не менш яскравою, ніж перша! За напруженням вона точно буде кращою, думаю", – сказав Деревʼянченко.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Сергій Дерев'янченко Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Сергій Дерев'янченко

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