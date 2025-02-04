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Я піду, коли сам захочу: Чісора – про завершення кар'єри

Олександр Булава — 4 лютого 2025, 23:47
Я піду, коли сам захочу: Чісора – про завершення кар'єри
Дерек Чісора
Getty Images

41-річний британський надважковаговик Дерек Чісора (35-13, 23 КО) готується завершити професійну кар'єру.

Цитує боксера The Sun.

"Усі завжди кажуть: "Йди на пенсію, на пенсію, на пенсію". Але давайте будемо чесними – нікому немає діла.

Я дбаю про себе, мої діти піклуються про мене. Єдині люди, які піклуються про мене, це моя мама та мої діти. Я піду на пенсію, коли захочу сам піти.

Я знаю, коли мені настане час повісити рукавички. І коли я це зроблю – вони залишаться там", – розповів Чісора.

Нагадаємо, Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.

Однак вже 8 лютого у Манчестері британець проведе бій проти шведського боксера Отто Валліна (27-2, 15 КО).

Дерек Чісора

Дерек Чісора

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