Я піду, коли сам захочу: Чісора – про завершення кар'єри
41-річний британський надважковаговик Дерек Чісора (35-13, 23 КО) готується завершити професійну кар'єру.
Цитує боксера The Sun.
"Усі завжди кажуть: "Йди на пенсію, на пенсію, на пенсію". Але давайте будемо чесними – нікому немає діла.
Я дбаю про себе, мої діти піклуються про мене. Єдині люди, які піклуються про мене, це моя мама та мої діти. Я піду на пенсію, коли захочу сам піти.
Я знаю, коли мені настане час повісити рукавички. І коли я це зроблю – вони залишаться там", – розповів Чісора.
Нагадаємо, Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.
Однак вже 8 лютого у Манчестері британець проведе бій проти шведського боксера Отто Валліна (27-2, 15 КО).