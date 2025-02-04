Я піду, коли сам захочу: Чісора – про завершення кар'єри

41-річний британський надважковаговик Дерек Чісора (35-13, 23 КО) готується завершити професійну кар'єру.

Цитує боксера The Sun.

"Усі завжди кажуть: "Йди на пенсію, на пенсію, на пенсію". Але давайте будемо чесними – нікому немає діла.

Я дбаю про себе, мої діти піклуються про мене. Єдині люди, які піклуються про мене, це моя мама та мої діти. Я піду на пенсію, коли захочу сам піти.

Я знаю, коли мені настане час повісити рукавички. І коли я це зроблю – вони залишаться там", – розповів Чісора.