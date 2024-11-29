Чісора назвав версію, чому Джошуа відмовився від реваншу з Дюбуа

Ветеран боксу Дерек Чісора (35-13, 23 КО) вважає, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) правильно зробив, що відмовився від швидкого реваншу з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Його слова наводить DAZN.

"Джошуа пропустив багато сильних ударів, а такі матчі-реванші потрібно проводити, коли ти готовий, а не тому, що усі хочуть побачити цей бій. У Ентоні зараз не той настрій, тому він сказав, що не хоче зараз битися", – сказав Чісора.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Наступник суперником Даніеля стане Джозеф Паркер. Чісора назвав фаворита цього поєдинку.

Сам Дерек 8 лютого зійдеться в ринзі зі шведом Отто Валліном. Боксери провели дуель поглядів.