Чісора назвав фаворита потенційного бою Дюбуа – Паркер

Ветеран гевівейту Дерек Чісора (35-13, 23 KO) поділився своїми очікуваннями від потенційного поєдинку між Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) та Джозефом Паркером (35-3, 23 KO).

Його слова цитує BoxNation.

Чісора віддає належне новозеландцю, але вважає співвітчизника фаворитом.

" Я думаю, що Даніель виграє цей бій. У Паркер міцне підборіддя, але Дюбуа дуже сильно б'є. Я не хочу влазити в неприємності, але ми всі знаємо вже, якого числа ці хлопці поб'ються. Якщо бій підтвердять, то я думаю, що Дюбуа переможе. Я думаю, що поєдинок триватиме п'ять раундів і Даніель візьме своє", – сказав Чісора.

Свій наступний бій Чісора проведе проти шведа Отто Валіна (27-2, 15 КО).

Нагадаємо, Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.

34-річний Валлін востаннє виходив на ринг у липні, коли переміг Онореде Ехвареме.