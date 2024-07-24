Чісора: Поки ми добре проводимо час, інші люди вмирають, їх бомблять та вбивають

Британський боксер Дерек Чісора серйозно переживає за війни в усьому світі, зокрема в Україні.

Про це уродженець Зімбабве розповів у інтерв'ю Box Nation.

"Поговорімо про реальні факти. Потрібно, щоб усі зрозуміли, що зараз відбувається у Великій Британії. Ми благословенні. Ми прокидаємося вранці, йдемо до кав’ярні, сідаємо в автобус, їдемо на роботу, користуємося вайфаєм, телефонуємо дружинам, подругам. Усе йде легко.

Тепер уявіть, що відбувається у світі прямо зараз. Війна триває на трьох континентах. Такого ніколи раніше не було. В Африці, на Середньому Сході та в Європі. І люди про це не говорять.

Але до мене це доходить, тому що коли я дивлюся у свій телефон, я бачу дітей, що тікають з Конго, тому що деякі люди хочуть, щоб вони копали діаманти та мідь для вас, хлопці, щоб ви їздили в електрокарах. Африканці страждають без причини.

На Середньому Сході йде війна між Ізраїлем та Газою. Потім у нас триває війна між Україною та Росією. Це стрес та депресія.

Це досить складно, коли я дивлюся на моїх дітей, а десь там діти зараз у зовсім іншому стані. І коли ми говоримо про Європу… Так, чудово, що ми граємо у футбол, добре проводимо час, але люди вмирають, їх бомблять та вбивають, вони живуть поганим життям", — сказав Чісора.