Чісора: Гадаю, що Джошуа нокаутує Ф'юрі
Дерек Чісора
Британський боксер Дерек Чісора (35-13, 23 КО) зізнався, що вважає Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) фаворитом у потенційному бою з Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).
Про це досвідчений боєць сказав у коментарі для SecondsOut.
"Ей Джей по-любому переможе. Чи нокаутує Джошуа Ф'юрі? Так, він повинен це зробити", – сказав Чісора.
Дерек тричі за кар'єру бився проти Ф'юрі: поразка в 2011 (UD 12), поразка в 2014 (кут Чісори зупинив бій на початку 10 раунду), поразка в 2022 (ТКО 10).
41-річний британський боксер проведе наступний бій проти шведського надважковаговика Отто Валліна.
Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.