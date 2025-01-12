Чісора: Гадаю, що Джошуа нокаутує Ф'юрі

Британський боксер Дерек Чісора (35-13, 23 КО) зізнався, що вважає Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) фаворитом у потенційному бою з Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Про це досвідчений боєць сказав у коментарі для SecondsOut.

"Е й Джей по-любому переможе. Чи нокаутує Джошуа Ф'юрі? Так, він повинен це зробити", – сказав Чісора.

Дерек тричі за кар'єру бився проти Ф'юрі: поразка в 2011 (UD 12), поразка в 2014 (кут Чісори зупинив бій на початку 10 раунду), поразка в 2022 (ТКО 10).

41-річний британський боксер проведе наступний бій проти шведського надважковаговика Отто Валліна.

Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.