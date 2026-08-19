Берінчик показав незвичне тренування в Буковелі: українець готується до повернення в ринг

Колишній чемпіон світу Денис Берінчик продовжує підготовку до свого наступного поєдинку та показав фанатам свіжі кадри з тренувального процесу.

Український боксер опублікував відео у своїх соцмережах, на якому працює на лапах просто неба. Схоже, цього разу Берінчик проводить підготовку десь у мальовничому Буковелі.

Попри незвичну для боксерського залу локацію, українець серйозно готується до повернення у ринг. Уже 29 серпня на нього чекає черговий поєдинок.

Берінчик виступить в андеркарді вечора боксу на лондонській O2 Arena, головною подією якого стане бій Мозеса Ітауми проти Філіпа Хрговича.

Суперником українця стане британський боксер Сем Ноукс. Для Берінчика цей поєдинок стане можливістю повернутися на переможний шлях та знову заявити про себе після останніх невдалих виступів.

Український промоутер Олександр Красюк прокоментував повернення 38-річного боксера.

Раніше повідомлялося, що чемпіон світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон спрогнозував переможця бою Берінчик – Ноукс.