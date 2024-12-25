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Кривдник Гвоздика: Не думаю, що маю вдосталь досвіду для поєдинку з Усиком

Руслан Травкін — 25 грудня 2024, 09:08
Кривдник Гвоздика: Не думаю, що маю вдосталь досвіду для поєдинку з Усиком
Давід Бенавідес

Чемпіон світу в напівважкій вазі (до 79,38 кг) Девід Бенавідес (29-0, 24 КО) приємно відгукнувся про Олександра Усика (23-0, 14 КО), а також заявив, що, ймовірно, міг би зійтися з ним на ринзі.

Про це американець заявив у коментарі для FigthHype.

"Скажу прямо. Не думаю, що я маю достатньо досвіду для того, щоб тягатися з Усиком. Але, як кажуть, ніколи не говори ніколи.

Можливо, у майбутньому цей бій стане реальністю. А зараз я сконцентрований на реальніших опонентах.

Можливо, через 5-6 років... Хоча... Це скільки йому буде? Напевно, близько 40? Вважаю його найбільшим за всіх часів. Якби мені випала можливість поділити з ним ринг, то я не відмовився б. Але, вважаю, що це був би найскладніший бій у моєму житті", – сказав 28-річний Бенавідес.

Зазначимо, що українець здобув перемогу над Ф'юрі одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, після перемоги над "Циганським королем" донька Фаріон та відомий військовий третьої ОШБ виступили із різкою критикою українського чемпіона.

Бокс Олександр Усик Давід Бенавідес

Давід Бенавідес

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