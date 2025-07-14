Динаміт, що вибухає в рингу: Who are you, Daniel Dubois?

На галасливих вулицях Південного Лондона зростав хлопчина, який колись пообіцяє відправити на "боксерську пенсію" непереможного українського чемпіона Олександра Усика. Одного разу він програє українцю, але назве це випадковістю і пограбуванням, а згодом – спробує взяти реванш, випромінюючи перед цим беззаперечну впевненість у власних силах.

Народився цей зухвалець у великій родині Дюбуа 6 вересня 1997 року у Гринвічі. Батьки назвали сина Даніелем. У цій британській сім’ї знали ціну грошам, хоча точно жили не бідно. До певного моменту Дюбуа-старший був зосереджений суто на зароблянні коштів.

Вуличний торговець зумів достатньо непогано "розкрутитися". Кажуть, заробив навіть мільйон доларів, а згодом… завершив з торгівлею і вирішив займатися вихованням дітей. А виховувати було кого: у Стенлі від двох дружин було одинадцять нащадків.

Майбутній чемпіон світу в хевівейті потрапив у бокс в дев’ятирічному віці: батько відвів Даніеля в зал у Південному Лондоні, аби там навчили сина постояти за себе. Та й не хотів Стенлі, аби молодий Даніель вештався вулицями у сумнівних компаніях.

Батько вимагав від сина дисципліни та самоконтролю. Окрім занять у боксерському залі, Стенлі змушував Даніеля годинами віджиматися від підлоги та витримувати інші фізичні навантаження. І у хлопця це вдавалося. Навіть у юному віці "Динаміт" вирізнявся від однолітків своєю міццю та силою.

Цікаво, що Даніель – не єдиний у сім’ї боксер. Його брат Соломон та сестра Керолайн також знайшли своє місце у цьому виді спорту. І якщо юний Соломон, якого за біблійною аналогією називають "Царем", лише на початку свого боксерського шляху, то Керолайн Дюбуа і взагалі вже здобула низку нагород та поясів у легкій ваговій категорії, як на аматорському, так і на професійному рівні.

Від мрій про Олімпіаду – до професійного боксу

Аматорська кар’єра Даніеля розпочиналася достатньо стрімко, він збирав перемоги у любителях і мріяв про Олімпійські ігри. Але – не судилося. І не тому, що бракувало боксерського таланту. Якраз навпаки. Молодого атлетичного боксера запримітив промоутер Френк Воррен і вже у 19 років Дюбуа дебютував на профірингу.

Та ще й як дебютував. З 2017 до 2020 року Даніель встиг здобути 15 звитяг. Суперники не витримували натиску "Динаміта", один за одним падаючи від його ударів. Єдиним, хто програв, але втримався на ногах, був американець Кевін Джонсон.

Суттєвим випробуванням для Даніеля був поєдинок з Джо Джойсом, який відбувся 28 листопада 2020 року у Лондоні. Дюбуа та Джойс влаштували справжню колотнечу, вкладаючись у потужні удари. Поступово око Даніеля почало "закриватися", а в 10-му раунді Дюбуа "взяв коліно". Як потім з’ясувалося, у "Динаміта" була зламана орбітальна кістка і пошкоджений нерв. Лікарі констатували: якби він продовжив бій – ризикував би втратити зір.

Пройшовши непросту реабілітацію, Дюбуа повернувся в ринг і переміг декілька достатньо непоганих боксерів, а 26 серпня 2023 року відбувся перший бій Даніеля проти Олександра Усика. Ще одна непроста поразка, яка також не зламала Дюбуа.

Впевненість, яку не зламати

Після Усика Даніель, здається, відчув смак справжніх поєдинків і зажадав битися лише з топами, не розмінюючись на прохідних суперників. Спочатку – він здолав достатньо потужних Джаррелла Міллера (11 грудня 2023 року, нокаут у 10-му раунді) та Філіпа Хрговича (1 червня 2024 року, технічний нокаут у 8-му раунді), а згодом – погодився на бій зі своїм земляком Ентоні Джошуа.

Це протистояння стало одним із кульмінаційних моментів у кар’єрі Дюбуа. Рідний Лондон і головна арена Великої Британії "Вемблі". 21 вересня 2024 року "Динаміт" брутально нокаутував Джошуа у 5-му раунді, завоювавши титул чемпіона світу за версією IBF. Багато для кого несподівано. Здавалося, що цією перемогою він пишається більше, ніж чемпіонством.

Звитяга над Джошуа надихнула Даніеля на великі бої. І якщо з Паркером Дюбуа поки що так і не боксував, то до реваншу з Усиком залишилося всього декілька днів. Цей бій може стати вирішальним не лише для його кар’єри, а й для всієї історії важкої ваги. Даніель відкрито заявляє, що хоче завершити еру Усика, і його впевненість у цьому вражає.

Поза рингом Даніель залишається скромним. У соціальних мережах та медіа його рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб "продавати" великі поєдинки. Його сестра Керолайн якось розповідала, що "Динаміт" з тих, хто мало говорить, але багато робить.

Даніелю Дюбуа всього 27 років, він пройшов шлях від хлопчика з багатодітної сім’ї до чемпіона світу і одного з "топів" своєї ваги. Багато боксерів у його віці тільки дебютують у хевівейті, а "Динаміт" вже бився з найсильнішими, багатьох з яких – перемагав.

І нехай поки він не може похизуватися популярністю як у того ж Тайсона Ф’юрі, але за його спиною родина – батько Стенлі пишається сином, а молодший брат Соломон дивиться на нього як на приклад для наслідування.

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Історія боксу знала багато стрімких злетів, які так і не завершилися домінацією або абсолютним чемпіонством. Наскільки це кейс про Даніеля Дюбуа – поки судити важко. Той же Джошуа у певний момент виглядав непереможним, а згодом – декілька раз боляче програв.

Шлях Даніеля Дюбуа — це історія не лише про талант і силу удару, а й про стійкість, з якою він долає поразки та критику. Попереду в нього ще багато викликів, один з найсерйозніших – 19 липня на "Вемблі", але вже зараз Дюбуа показує, що готовий писати свою главу в історії надважкого дивізіону.

"Динаміт", схоже, "детонуватиме" й надалі. Головне для нього, аби це не була детонація із самознищенням.