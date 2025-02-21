Чжилей на понад 20 кг переважив Кабаєла
Чжан та Кабаєл
Matchroom Boxing
Китайський надважковаговик Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) та німець Агіт Кабаєл (25-0, 17 КО) пройшли традиційну церемонію зважування напередодні бою.
Китаєць суттєво переважив свого суперника, різниця склала понад 20 кг.
Результати зважування:
- Чжан Чжилей – 130,3 кг
- Агіт Кабаєл – 109,3 кг
Їх бій відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді в андеркарді реваншу Артура Бетербієва (21-0, 20 КО) та Дмітрія Бівола (23-1, 12 КО). В межах цього ж шоу пройде і бій між Баколе та Паркером.
Нагадаємо, 1 червня на арені Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія Чжан Чжилей достроково переміг Деонтея Вайлдера у п'ятому раунді. Кабаєл у своєму останньому поєдинку нокаутував Френка Санчеса.
Протягом кар'єри 32-річний німець перемагав відомих боксерів: Андрія Руденка, Кевіна Джонсона, Ерва Юбо та Дерека Чісору.