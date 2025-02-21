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Чжилей на понад 20 кг переважив Кабаєла

Олександр Булава — 21 лютого 2025, 21:07
Чжилей на понад 20 кг переважив Кабаєла
Чжан та Кабаєл
Matchroom Boxing

Китайський надважковаговик Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) та німець Агіт Кабаєл (25-0, 17 КО) пройшли традиційну церемонію зважування напередодні бою.

Китаєць суттєво переважив свого суперника, різниця склала понад 20 кг.

Результати зважування:

  • Чжан Чжилей – 130,3 кг
  • Агіт Кабаєл – 109,3 кг

Їх бій відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді в андеркарді реваншу Артура Бетербієва (21-0, 20 КО) та Дмітрія Бівола (23-1, 12 КО). В межах цього ж шоу пройде і бій між Баколе та Паркером.

Нагадаємо, 1 червня на арені Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія Чжан Чжилей достроково переміг Деонтея Вайлдера у п'ятому раунді. Кабаєл у своєму останньому поєдинку нокаутував Френка Санчеса.

Протягом кар'єри 32-річний німець перемагав відомих боксерів: Андрія Руденка, Кевіна Джонсона, Ерва Юбо та Дерека Чісору.

Чжан Чжилей Агіт Кабаєл

Чжан Чжилей

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