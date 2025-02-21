Чжилей на понад 20 кг переважив Кабаєла

Китайський надважковаговик Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) та німець Агіт Кабаєл (25-0, 17 КО) пройшли традиційну церемонію зважування напередодні бою.

Китаєць суттєво переважив свого суперника, різниця склала понад 20 кг.

Результати зважування:

Чжан Чжилей – 130,3 кг

Агіт Кабаєл – 109,3 кг

Їх бій відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді в андеркарді реваншу Артура Бетербієва (21-0, 20 КО) та Дмітрія Бівола (23-1, 12 КО). В межах цього ж шоу пройде і бій між Баколе та Паркером.

HUGE HEAVYWEIGHT CLASH! 💪



BIG Bang Zhilei Zhang & Agit Kabayel weigh-in ⚖️#BeterbievBivol2 | #RiyadhSeason | Sky Sports Box Office pic.twitter.com/mXG3vmwVEX — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) February 21, 2025

Нагадаємо, 1 червня на арені Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія Чжан Чжилей достроково переміг Деонтея Вайлдера у п'ятому раунді. Кабаєл у своєму останньому поєдинку нокаутував Френка Санчеса.

Протягом кар'єри 32-річний німець перемагав відомих боксерів: Андрія Руденка, Кевіна Джонсона, Ерва Юбо та Дерека Чісору.