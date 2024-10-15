Найгірший сценарій: Чжилей – про реванш Джошуа з Дюбуа

Китайський боксер надважкої ваги Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) вважає, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) не слід проводити реванш з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO), оскільки він може завершитись невдачею.

Цитує Чжилея Seconds Out.

"Я не можу сказати, що я розчарований, тому що, будучи шанувальником боксу, я дивлюся на це з погляду фаната. Джошуа був на вершині піраміди протягом багатьох років, і коли ти на вершині "харчового ланцюга", це безумовно трохи змінює твій менталітет.

Ця поразка, я не знаю, як вона вплине на його психологічний стан, але я думаю, що реванш стане для Джошуа найгіршим сценарієм.

Я не думаю, що він колись поб'ється зі мною найближчим часом після цієї поразки. Подивимося, що станеться, але я наполегливо раджу йому не йти на цей реванш", – сказав Чжилей.