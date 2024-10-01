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Це буде для нього кошмаром: Чжилей - про бій з Дюбуа

Олександр Булава — 1 жовтня, 16:35
Це буде для нього кошмаром: Чжилей - про бій з Дюбуа

Китайський боксер надважкої ваги Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) готовий прийняти бій проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Про це Чжилей розповів у коментарі Boxing News.

"Я завжди добре відгукувався про Дюбуа. Його попередній виступ показав усім, який він боєць. Але я не очікував, що він відправить Джошуа до нокдауну в першому раунді. У третьому та четвертому раундах він продовжив свою роботу, а потім завершив бій у 5-му раунді.

Я передбачав результат цього бою, але не уявляв, що поєдинок закінчиться в такій нищівній манері. Постійні перемоги виведуть впевненість Дюбуа на новий рівень. Я бачу, що він стає сильнішим і кращим.

Але якщо Дюбуа зустрінеться зі мною, то цей бій стане для нього кошмаром", – сказав Чжилей.

Нагадаємо, Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

У своєму останньому поєдинку Чжилей здобув дострокову перемогу над американцем Деонтеєм Вайлдером, брутально нокаутувавши суперника.

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