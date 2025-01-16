Чжилей оцінив потенційний бій проти Баколе

Китайський надважковаговик Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) готовий вийти в ринг проти конголезця Мартіна Баколе (21-1, 16 КО).

Про це Чжилей розповів у коментарі Boxing News.

"Я не проти бою з Баколе, я за такий поєдинок. Але він тільки постить відео і говорить про це. Ми повинні побачити контракт.

Це серйозний бізнес. Треба підписати угоду, тоді можна буде обговорити це", – сказав Чжилей.