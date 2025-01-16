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Чжилей оцінив потенційний бій проти Баколе

Олександр Булава — 16 січня 2025, 17:38
Чжилей оцінив потенційний бій проти Баколе
Чжан Чжилей
Getty images

Китайський надважковаговик Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) готовий вийти в ринг проти конголезця Мартіна Баколе (21-1, 16 КО).

Про це Чжилей розповів у коментарі Boxing News.

"Я не проти бою з Баколе, я за такий поєдинок. Але він тільки постить відео і говорить про це. Ми повинні побачити контракт.

Це серйозний бізнес. Треба підписати угоду, тоді можна буде обговорити це", сказав Чжилей.

Нагадаємо, 1 червня на арені Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія Чжан Чжилей достроково переміг Деонтея Вайлдера у п'ятому раунді.

Мартін у ніч із 3 на 4 серпня у Лос-Анджелесі нокаутував раніше непереможного американця Джареда Андерсона. Свій наступний поєдинок Баколе проведе проти нігерійця Ефе Аджагба (20-1, 14 КО), переможець поєдинку стане обов'язковим претендентом на титул IBF, що належить Даніелю Дюбуа.

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