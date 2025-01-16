Чжилей оцінив потенційний бій проти Баколе
Китайський надважковаговик Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) готовий вийти в ринг проти конголезця Мартіна Баколе (21-1, 16 КО).
Про це Чжилей розповів у коментарі Boxing News.
"Я не проти бою з Баколе, я за такий поєдинок. Але він тільки постить відео і говорить про це. Ми повинні побачити контракт.
Це серйозний бізнес. Треба підписати угоду, тоді можна буде обговорити це", – сказав Чжилей.
Нагадаємо, 1 червня на арені Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія Чжан Чжилей достроково переміг Деонтея Вайлдера у п'ятому раунді.
Мартін у ніч із 3 на 4 серпня у Лос-Анджелесі нокаутував раніше непереможного американця Джареда Андерсона. Свій наступний поєдинок Баколе проведе проти нігерійця Ефе Аджагба (20-1, 14 КО), переможець поєдинку стане обов'язковим претендентом на титул IBF, що належить Даніелю Дюбуа.