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Відомий боєць хевівейту розповів, чому хоче спочатку побитися з Дюбуа, а не з Усиком

Володимир Клепач — 11 жовтня, 18:09
Відомий боєць хевівейту розповів, чому хоче спочатку побитися з Дюбуа, а не з Усиком
Getty Images
Чжан Чжилей

Відомий китайський боєць хевівейту Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) розповів, що свій перший титульний бій хотів би провести проти чемпіона IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO), а не проти володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 KO).

Про це Чжан Чжилей заявив у інтерв'ю Seconds Out.

"Вони не втечуть від мене. Спочатку я зустрінуся з Дюбуа, а потім з Усиком, у мене такий план. Але вони наразі двоє недоступні. Дюбуа напевно поб'ється у 2025 році, а на Усика чекає реванш з Ф'юрі, тому моя ціль зараз – Джозеф Паркер", – сказав Чжан.

Також Чжан Чжилей високо оцінив силу удару ексчемпіона версією WBC Деонтея Вайлдера і назвав фаворита реваншу Усик – Ф'юрі.

В бою Чжан – Паркер судді віддали перевагу новозеландському боксеру за підсумками 12 раундів. Хоча китайський боксер зумів двічі супротивника в нокдаун.

Чжан Чжилей

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