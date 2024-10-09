Чжан Чжилей поділився враженнями від сили удару Вайлдера

Відомий китайський супертяж Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) високо оцінив силу удару ексчемпіона версією WBC Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 KO).

Про це Чжилей розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out.

"Він дуже потужний. Я можу сказати, що міць Вайлдера однозначно виправдовує очікування. І мені вдалося по-своєму нівелювати його силу, тому Деонтей не зміг влучати занадто часто. Але в п'ятому раунді він доніс удар, і я виразно його відчув. Я "з'їв" цей удар і пішов вперед, але я його відчув", – сказав Чжилей.

1 червня на арені Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія Чжан Чжилей достроково переміг Деонтея Вайлдера у п'ятому раунді. Китаєць витримав кілька потужних ударів суперника. Після бою експерти відзначили, що американець не був готовий фізично до цього бою.