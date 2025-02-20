Чжилей та Кабаєл провели дуель поглядів

Китайський надважковаговик Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) та німець Агіт Кабаєл (25-0, 17 КО) провели битву поглядів.

Їх бій відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді в андеркарді реваншу Артура Бетербієва (21-0, 20 КО) та Дмітрія Бівола (23-1, 12 КО). В межах цього ж шоу пройде і бій між Баколе та Паркером.

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A very respectful face-off between Zhilei Zhang & Agit Kabayel 🤝#DuboisParker |#RiyadhSeason | Sky Sports Box Office pic.twitter.com/5qEBi2Nq5Y — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) February 20, 2025

Нагадаємо, 1 червня на арені Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія Чжан Чжилей достроково переміг Деонтея Вайлдера у п'ятому раунді. Кабаєл у своєму останньому поєдинку нокаутував Френка Санчеса.

Протягом кар'єри 32-річний німець перемагав відомих боксерів: Андрія Руденка, Кевіна Джонсона, Ерва Юбо та Дерека Чісору.