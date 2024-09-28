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Чжилей розповів про бажані для нього поєдинки: Хочу провести бій у грудні

Андрій Яросименко — 28 вересня, 23:21
Чжилей розповів про бажані для нього поєдинки: Хочу провести бій у грудні
Чжан Чжилей
Getty images

Китайський боксер надважкої ваги Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) хотів би провести бій проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Його слова передає FightHype.com.

"Я просто хочу битися, хочу отримати великі імена у рингу. У мене є реванш із Джозефом Паркером, це зобовʼязання за контрактом. Також мене викликав Мартін Баколе, тож я готовий. І я дуже хочу побитися з Даніелем Дюбуа. Подивимося, що станеться, у якому з варіантів буде найбільше сенсу. Я сподіваюся побитися у грудні", – сказав Чжилей.

Нагадаємо, Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

У своєму останньому поєдинку Чжилей здобув дострокову перемогу над американцем Деонтеєм Вайлдером, брутально нокаутувавши суперника.

Бокс Чжан Чжилей Даніель Дюбуа

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