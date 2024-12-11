Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Чухаджян втратив першу позицію в рейтингу IBF

Олександр Булава — 11 грудня 2024, 18:06
Чухаджян втратив першу позицію в рейтингу IBF

Український боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) після поразки від чемпіона IBF у напівсередній вазі Джарона Енніса (33-0, 29 КО) покинув топ-15 боксерів організації.

Про це повідомляє пресслужба організації.

28-річний боксер до бою з Еннісом займав першу позицію у рейтингу.

Нагадаємо, у травні українець здобув перемогу над британцем Гаррі Скарффом та отримав статус обов’язкового претендента на повноцінний титул.

Раніше повідомлялося, що Карен після поразки від Енніса готовий провести ще один великий бій.

Карен Чухаджян

Карен Чухаджян

Чухаджян назвав фаворита бою Усик – Ф’юрі
Повага йому за це: Чухаджян прокоментував поєдинок Тайсона с Полом
Ексчемпіон світу: Чухаджян багато влучав по Еннісу
Чухаджян назвав потенційних суперників після поразки від Енніса
Атлас: Чухаджян – розумний і незручний боксер

Останні новини