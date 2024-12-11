Чухаджян втратив першу позицію в рейтингу IBF

Український боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) після поразки від чемпіона IBF у напівсередній вазі Джарона Енніса (33-0, 29 КО) покинув топ-15 боксерів організації.

Про це повідомляє пресслужба організації.

28-річний боксер до бою з Еннісом займав першу позицію у рейтингу.

Нагадаємо, у травні українець здобув перемогу над британцем Гаррі Скарффом та отримав статус обов’язкового претендента на повноцінний титул.

Раніше повідомлялося, що Карен після поразки від Енніса готовий провести ще один великий бій.