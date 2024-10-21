Ми йшли до цього 9 років: Чухаджян – про бій з Еннісом
Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (24-2, 13 КО) хоче взяти реванш у володаря титулу IBF американця Джарона Енніса (32-0, 29 КО).
Цитує боксера XSPORT.
"Ми йшли до цього чемпіонського бою 9 років. Це все-таки можливість битися за звання чемпіона світу з професійного боксу.
Не кожен спортсмен за всю довгу кар’єру досягає цього. Для мене це плюс. Також дуже хочеться провести бій саме з Джароном Еннісом. Йому вже програвав і є що доводити. Хочеться повернути борг, так би мовити.
Він нокаутер, досить швидкий та технічний. Загалом – він один із найкращих боксерів дивізіону якщо не найкращий. Час покаже, як усе буде у рингу. Противник крутий – однозначно", – сказав Чухаджян.
Поєдинок Енніс – Чухаджян відбудеться 9 листопада у Філадельфії, США.
Нагадаємо, боксери провели бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.