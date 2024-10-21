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Ми йшли до цього 9 років: Чухаджян – про бій з Еннісом

Олександр Булава — 21 жовтня, 20:31
Ми йшли до цього 9 років: Чухаджян – про бій з Еннісом

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (24-2, 13 КО) хоче взяти реванш у володаря титулу IBF американця Джарона Енніса (32-0, 29 КО).

Цитує боксера XSPORT.

"Ми йшли до цього чемпіонського бою 9 років. Це все-таки можливість битися за звання чемпіона світу з професійного боксу.

Не кожен спортсмен за всю довгу кар’єру досягає цього. Для мене це плюс. Також дуже хочеться провести бій саме з Джароном Еннісом. Йому вже програвав і є що доводити. Хочеться повернути борг, так би мовити.

Він нокаутер, досить швидкий та технічний. Загалом – він один із найкращих боксерів дивізіону якщо не найкращий. Час покаже, як усе буде у рингу. Противник крутий – однозначно", сказав Чухаджян.

Поєдинок Енніс – Чухаджян відбудеться 9 листопада у Філадельфії, США.

Нагадаємо, боксери провели бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.

Карен Чухаджян Джарон Енніс

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