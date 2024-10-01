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Цього разу все буде інакше: Чухаджян – про бій з Еннісом

Олександр Булава — 1 жовтня, 14:09
Цього разу все буде інакше: Чухаджян – про бій з Еннісом
Джарон Енніс і Карен Чухаджян

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (24-2, 13 КО) вважає, що зможе здивувати володаря титулу IBF американця Джарона Енніса (32-0, 29 КО) у їх поєдинку-реванші.

Про це Карен розповів у коментарі ТАЙК МАЙСОН.

"Є мотивація перед боєм. Тому що перший поєдинок я провів так собі, і мені є що доказувати. Я як тоді був андердогом, так і зараз ним є. Від мене ніхто нічого не чекає, тому і тиску на мене немає.

Я буду доказувати в першу чергу собі, що я можу. І цього разу в нас набагато більше часу, набагато більше можливостей підготуватися добре до цього поєдинку. Тому я думаю, цього разу все буде інакше.

Плюс, я вже з ним боксував, я його вже знаю. Ми знаємо плюс-мінус, що він змінить у своєму боксі, ми знаємо, що ми змінимо у своєму боксі, тому поєдинок буде цього разу цікавіше", – сказав Чухаджян.

Їх поєдинок відбудеться 9 листопада у Філадельфії, США.

Нагадаємо, Чухаджян та Енніс провели бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.

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