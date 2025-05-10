Чухаджян: Зроблю все, щоб пояс був в Україні

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) налаштований здобути титул в поєдинку проти аргентинця Крістіана Хав’єра Аяла (13-2-1, 4 КО).

Про це боксер розповів в Instagram.

"Сьогодні боксуватиму за титул WBO International. Готовий на всі 100, покажу якісний бокс і зроблю все, щоб пояс був наш", – заявив Чухаджян.

Бій пройде у суботу, 10 травня, у Німеччині.

Нагадаємо, свій останній бій українець провів у листопаді, коли поступився американцю Джарону Еннісу в поєдинку за титул чемпіона IBF у напівсередній вазі.