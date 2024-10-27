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Експерт Чемпіона: Православ’я у Ломаченків – сімейна справа

Андрій Зуєв , Максим Розенко , Денис Шаховець — 27 жовтня, 09:00
Getty Images
Експерт Чемпіона: Православ’я у Ломаченків – сімейна справа

Андрій Зуєв вважає, що українське суспільство дарма висуває претензії до людини, яка з "колисок була боксером".

Відомий боксерский інсайдер Майк Коппінджер нещодавно повідомив, що Ломаченко може завершити кар’єру. Чемпіон у розмові з боксерським оглядачем Андрієм Зуєвим спробував розібратися, чи час Василю йти, яких помилок він припустився впродовж боксерської кар’єри та що чекає на Ломаченка в майбутньому.

Пане Андрію, чи варто Василю вішати рукавички на цвях прямо зараз? Чи є сенс провести ще один бій у ранзі чинного чемпіона світу?

Не думаю, що ще один бій внесе якісь суттєві корективи в кар'єру Ломаченка. Чи виходити в ринг, він має вирішувати сам. Сам має знайти й мотивацію. Вочевидь плюс-мінус якийсь пояс його не дуже зацікавить. Можливо, його зможуть повернути привабливі фінансові пропозиції від Top Rank. Але, знову ж таки, це вже виключно його справа, що робити в такому віці.

Ломаченко потрапить до залу боксерської слави, де вже знаходяться Віталій та Володимир Клички? Якщо так, то коли?

Потрапить, адже безумовно заслуговує на це. Коли це відбудеться, мені важко сказати. Мабуть, багато залежить від особистих симпатій членів комісій, що обирають претендентів.

Якщо підсумувати кар’єру Василя, де він себе проявив більше: в аматорському боксі чи на професійному рингу?

Для мене, безумовно, в аматорському. Три вдалі чемпіонати світу й дві Олімпіади. Кубок Вела Баркера – не просто заслужений, а очевидний – з відривом від будь-кого. Як на мене, Василь – ідеальний олімпієць у боксі.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

Getty Images

Те, що Ломаченко лишився на другий олімпійський цикл (2008-2012) в аматорському боксі, завадило йому продемонструвати кращі результати на професійному рингу? Чи можна сказати, що це була стратегічна помилка Василя з його батьком?

Ні, я думаю, обидві Олімпіади – це піки його спортивної кар'єри. Так, ми сьогодні зациклені на професійному боксі. Наче в молодості боксер реалізує себе в аматорах, а потім виходить на інший рівень – іде в професіонали.

Але любительский бокс – це окремий світ, який і оцінюватися має окремо. Те, що робив Ломаченко в аматорах – просто фантастика. І велика дяка його батькові, що виростив такого чемпіона. Олімпійське золото для України – не така вже й звична справа. Тому як спортсмену-олімпійцю Василю величезна подяка. Зокрема і за його другий олімпійський цикл.

– Чи потрібно було Ломаченку з переходом в професійний бокс змінювати батька-тренера? Ми пам’ятаємо, як свій другий бій на профі-рингу, на кону якого стояв чемпіонський титул, Василь програв – багато у чому через недосвідченість Анатолія Ломаченка як тренера, який тоді робив свої перші кроки в професійному боксі.

Не можу відповісти на це питання однозначно. Так, Василь міг прогресувати в професіоналах з більш досвідченим наставником. Але ж ми розуміємо, що його зв'язок із батьком як тренером тривав із раннього дитинства. Боляче такі пуповини обрізати. Вони вчинили так, як вчинили. Непогано попрацювали і в професіоналах, хоча так, все могло бути яскравіше.

Спеціально передивився його перший бій проти Хосе Луїса Раміреса. Американські коментатори всі чотири раунди розмовляли про те, що він аматор, а не профі, через що йому буде важко. При цьому спочатку віддали Ломаченку належне. Прозвучала фраза про те, що він найвидатніший з аматорів, якого колись бачили.

Цікаво, що їх не дуже вразив правий хук Василя, яким він змусив стати на коліно Хосе. Зате коли мексиканець підсік ноги українця і той видовищно приземлився на дупу, коментатори весело сміялися і казали, що це професійний бокс, до якого Василю треба ще звикати, адаптуватися.

Так, скоріш за все, він ще не адаптувався, коли вже у другому поєдинку вийшов на титульний бій. А от мексиканець навпаки попався дуже досвідчений у всіляких "професійних" хитрощах. Але ж Ломаченкові одразу після поразки знову дали бій за чемпіонство.

І у цьому плані я теж не можу однозначно оцінити, наскільки успішно вписалася команда Ломаченка в американський боксерський бізнес. Є думки, що Василь не зміг стати профі-зіркою світового масштабу через те, що не зовсім розумів закони цього бізнесу. Але ж його справами займався Top Rank, виводив його на чемпіонські бої, вів по категоріям. Може ми просто висували занадто високі очікування?

Що чекає на Ломаченка в Україні? Він залишиться маргіналом із "православ’ям головного мозку", чи здоровий глузд візьме гору, як це трапилося з початком повномасштабної війни з Олександром Усиком?

Щодо "православ'я головного мозку" – не буду давати жорстких оцінок. Я людина не релігійна, але з толерантністю ставлюся до переконань інших. Розумію, що до Василя є претензії через його активну діяльність на користь УПЦ московського патріархату. Але чому ми висуваємо претензії до людини, яка з колиски була боксером? Та й православ'я у них, здається, сімейна справа.

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А в суспільстві щось поправити не треба? Скільки приходів в Україні залишилося під УПЦ? Скільки українців відвідує її храми, хрестить дітей, вінчається, відспівує померлих, а також загиблих на війні? А тут на боксера-Васю накинулися.

Українці взагалі швидкі на оцінки й засудження. От тільки лікуватися від "наскрізної корупції головного мозку" ми не збираємося. А Василь так – Ломаченко ще той демон!

Максим Розенко, Чемпіон

Відповідальний редактор – Денис Шаховець

Василь Ломаченко Анатолій Ломаченко