Це був найповільніший відрахунок в історії боксу: Чісора звернувся до рефері бою Усик — Ф'юрі

Британський боксер Дерек Чісора після поєдинку, у якому абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) переміг Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО), розкритикував рефері бою Марка Нельсона.

Відео розмови Дерека та Нельсона було опубліковано на ютуб-каналі The Stomping Ground.

"Це був найповільніший відрахунок в історії боксу, бро, ти це знаєш. Тепер у тебе все правильно з математикою. Було 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це те, що було. Неважливо, чувак, ми приймаємо це. Послухайте, це був найповільніший відрахунок в історії боксу. Ви розумієте?

Але бій був чудовим. Ми отримали задоволення від поєдинку, який влаштувала Саудівська Аравія. Реванш буде неймовірним", — сказав Чісора.