Це був найповільніший відрахунок в історії боксу: Чісора звернувся до рефері бою Усик — Ф'юрі
Британський боксер Дерек Чісора після поєдинку, у якому абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) переміг Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО), розкритикував рефері бою Марка Нельсона.
Відео розмови Дерека та Нельсона було опубліковано на ютуб-каналі The Stomping Ground.
"Це був найповільніший відрахунок в історії боксу, бро, ти це знаєш. Тепер у тебе все правильно з математикою. Було 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це те, що було. Неважливо, чувак, ми приймаємо це. Послухайте, це був найповільніший відрахунок в історії боксу. Ви розумієте?
Але бій був чудовим. Ми отримали задоволення від поєдинку, який влаштувала Саудівська Аравія. Реванш буде неймовірним", — сказав Чісора.
Раніше ми розібрали суперечливий момент у 9 раунді чемпіонського поєдинку між Усиком і Ф'юрі.