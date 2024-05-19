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Це був найповільніший відрахунок в історії боксу: Чісора звернувся до рефері бою Усик — Ф'юрі

Владислав Уткін — 19 травня, 10:50
Це був найповільніший відрахунок в історії боксу: Чісора звернувся до рефері бою Усик — Ф'юрі

Британський боксер Дерек Чісора після поєдинку, у якому абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) переміг Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО), розкритикував рефері бою Марка Нельсона.

Відео розмови Дерека та Нельсона було опубліковано на ютуб-каналі The Stomping Ground.

"Це був найповільніший відрахунок в історії боксу, бро, ти це знаєш. Тепер у тебе все правильно з математикою. Було 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це те, що було. Неважливо, чувак, ми приймаємо це. Послухайте, це був найповільніший відрахунок в історії боксу. Ви розумієте?
Але бій був чудовим. Ми отримали задоволення від поєдинку, який влаштувала Саудівська Аравія. Реванш буде неймовірним", — сказав Чісора.

Раніше ми розібрали суперечливий момент у 9 раунді чемпіонського поєдинку між Усиком і Ф'юрі.

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Дерек Чісора Усик - Ф'юрі

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