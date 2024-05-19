Усик яскраво відсвяткував перемогу Берінчика в бою за титул чемпіона світу

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0-0, 14 KO) після перемоги над Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) слідкував за перебігом поєдинку між Денисом Берінчиком (19-0-0, 9 КО) та Емануелем Наваррете (38-1-1, 31 КО) за звання чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі.

Про це повідомляє Майкл Бенсон із посиланням на соцмережі Усика.

Після оголошення результатів бою, який виграв український боксер, Олександр Усик не міг стримати радощів та почав танцювати.

‼️ Oleksandr Usyk dancing in celebration as he watches fellow Ukrainian Denys Berinchyk win the WBO lightweight world title just hours after himself beating Tyson Fury to become undisputed heavyweight king…



[🎥 @Usykaa] pic.twitter.com/aWSXh738sP — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 19, 2024

Нагадаємо, що поєдинок Берінчик — Наваррете тривав усі 12 раундів і завершився роздільним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 112:116.

Зазначимо, що українець завдав більше ударів у бою.