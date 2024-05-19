Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Усик яскраво відсвяткував перемогу Берінчика в бою за титул чемпіона світу

Станіслав Лисак — 19 травня, 08:29
Усик яскраво відсвяткував перемогу Берінчика в бою за титул чемпіона світу

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0-0, 14 KO) після перемоги над Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) слідкував за перебігом поєдинку між Денисом Берінчиком (19-0-0, 9 КО) та Емануелем Наваррете (38-1-1, 31 КО) за звання чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі.

Про це повідомляє Майкл Бенсон із посиланням на соцмережі Усика.

Після оголошення результатів бою, який виграв український боксер, Олександр Усик не міг стримати радощів та почав танцювати.

Нагадаємо, що поєдинок Берінчик — Наваррете тривав усі 12 раундів і завершився роздільним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 112:116.

Зазначимо, що українець завдав більше ударів у бою.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Денис Берінчик Еммануель Наваррете

Денис Берінчик

Понад 1300 ударів на двох: статистика бою Берінчик — Наваррете
Берінчик — про наступного суперника: Ломаченко, Стівенсон, мені п***й
Берінчик став новим чемпіоном світу WBO
Берінчик — Наваррете: Друге чемпіонство України за одну ніч
У поєдинку проти Наваррете Берінчик може вбити двох зайців — коментатор

Останні новини