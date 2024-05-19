Усик яскраво відсвяткував перемогу Берінчика в бою за титул чемпіона світу
Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0-0, 14 KO) після перемоги над Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) слідкував за перебігом поєдинку між Денисом Берінчиком (19-0-0, 9 КО) та Емануелем Наваррете (38-1-1, 31 КО) за звання чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі.
Про це повідомляє Майкл Бенсон із посиланням на соцмережі Усика.
Після оголошення результатів бою, який виграв український боксер, Олександр Усик не міг стримати радощів та почав танцювати.
Нагадаємо, що поєдинок Берінчик — Наваррете тривав усі 12 раундів і завершився роздільним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 112:116.
Зазначимо, що українець завдав більше ударів у бою.