Він знищить його: Чісора зробив прогноз на бій Усика та Ітауми

Британський ветеран Дерек Чісора (36-13, 23 КО) вважає, що у Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO) немає шансів на перемогу у поєдинку проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 KO).

Цитує боксера SecondsOut.

Мозесу передчасно приймати бій проти найкращого боксера надважкого дивізіону.

"Знаєте що, він не повинен погоджуватися на бій з Усиком. Не вірте цій розкрученій історії, що, мовляв, якщо він виграє, то стане неймовірним. Ні, ми будуємо щось велике, тож якщо ми справді щось будуємо, то не слід намагатися швидко заробити й казати, що він має зробити це вже зараз.

Нехай він вивчить гру і робитиме це правильно, щоб ми могли зосередитися на тому, щоб він вигравав усе правильно у свій час. Ми не хочемо квапити його і казати: "Гаразд, ти нокаутував 35 бійців, які не вміють битися. Ні".

Найвидатніший атлет нашого покоління, справжній GOAT, Олександр Усик – він просто знищить його. Я люблю Мозеса, але не думаю, що він переможе Усика. Ні, ніколи", – сказав Чісора.