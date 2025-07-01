Чісора: Ми з Паркером розірвемо один одного за титул чемпіона світу

41-річний британський надважковаговик Дерек Чісора (36-13, 23 КО) оцінив свій наступний поєдинок.

Про це боксер розповів у коментарі talkSPORT Boxing.

"Послухайте, я фактично обов’язковий претендент IBF. Я зберіг свою позицію. Президент IBF сказав мені: "Дерек, твоя позиція гарантована, можеш про це не хвилюватися". Я буду радий, якщо переможець бою Усик – Дюбуа віддасть титули IBF та WBO, і тоді ми з Джозефом Паркером розірвемо один одного за них. Такий у мене план, але ми не знаємо, як на це відреагують промоутери. Їм може не сподобатися цей задум, вони можуть усе перекрутити й зробити по-своєму. Але мій план саме такий", – сказав Чісора.

Раніше повідомлялося, що WBO може санкціонувати третій бій між Паркером та Чісорою.

Зазначимо, що у травні 2021 року Паркер переміг Чісору роздільним рішенням суддів, а у грудні 2021-го новозеландець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

В останньому бою Джозеф ефектно нокаутував конголезця Мартіна Баколе (22-2, 21 КО) у другому раунді. Чісора нещодавно переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів.