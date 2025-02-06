У нього єдиний шлях перемогти мене: Чісора – про бій з Валліном
41-річний британський надважковаговик Дерек Чісора (35-13, 23 КО) вважає, що його суперник – шведський боксер Отто Валлін (27-2, 15 КО) зможе його перемогти тільки нокаутом.
Про це боксер розповів у коментарі Ring Magazine.
"Я бився з відомими суперниками. Тому, щоб Валліну перемогти, йому доведеться мене нокаутувати, але я йому не дам такої можливості.
Не хочу витрачати енергію на всі ці розмови, але увійду в роль, коли відчую цю атмосферу. Ви побачите мій характер", – сказав Чісора.
Поєдинок відбудеться 8 лютого у Манчестері.
Спочатку була інформація, що Дерек проведе бій з Джарреллом Міллером, але у підсумку поєдинок зірвався.
Нагадаємо, Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.
34-річний Валлін востаннє виходив на ринг у липні, коли переміг Онореде Ехвареме.