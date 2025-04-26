Я буду битися за нього: Чісора – про титул IBF
Дерек Чісора
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Британський надважковаговик Дерек Чісора (36-13, 23 КО) оцінив можливість бою за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF).
Про це боксер розповів у коментарі Boxing King Media.
"Шанс стати чемпіоном IBF? Я напевно, вже буду на пенсії, коли вони це зроблять.
Я не прийму титул поштою, я буду битися за нього. Буду битися!
Цього року в нас три великі бої. Юбенк – Бенн, Усик і Дюбуа, і моє прощальне шоу. Будь ласка, підтримайте наші бої", – розповів Чісора.
Напередодні Міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов'язала Даніеля провести захист титулу проти Дерека.
Нещодавно Чісора переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів. Дюбуа востаннє виходив на ринг у вересні, коли нокаутував Ентоні Джошуа.