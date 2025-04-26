Я буду битися за нього: Чісора – про титул IBF

Британський надважковаговик Дерек Чісора (36-13, 23 КО) оцінив можливість бою за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Про це боксер розповів у коментарі Boxing King Media.

"Шанс стати чемпіоном IBF? Я напевно, вже буду на пенсії, коли вони це зроблять.

Я не прийму титул поштою, я буду битися за нього. Буду битися!

Цього року в нас три великі бої. Юбенк – Бенн, Усик і Дюбуа, і моє прощальне шоу. Будь ласка, підтримайте наші бої", – розповів Чісора.