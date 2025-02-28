Цей бій відбудеться: Чісора – про наступного суперника Усика

Британський надважковаговик Дерек Чісора вважає, що володар поясів WBA, WBO і WBC Олександр Усик проведе поєдинок із чемпіоном світу за версією IBF Даніелем Дюбуа.

Про це Чісора розповів у коментарі Seconds Out.

"Дюбуа поб'ється з Усиком. Тепер відбудеться цей бій. Усі мають це зрозуміти. Організатори більше не намагаються влаштувати бій Дюбуа з Паркером. Британська боксерська рада контролю більше нічого про це не говорить. Дюбуа – хлопець, який виписує чеки", – сказав Чісора.

Напередодні Даніель знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.