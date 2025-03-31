Хочу титульний бій з Дюбуа: Чісора – про завершення кар'єри

Британський боксер Дерек Чісора (36-13, 23 КО) заявив, що завершить кар'єру після наступного бою, який він надіється буде за титул чемпіона світу.

Цитує боксера Sky Sports.

"Наприкінці цього року я піду на пенсію. Я не збираюся брехати, я піду. Щоб не сталося, це буде мій останній бій. Так, навіть якщо стану чемпіоном світу, просто піду. Це навіть не залежить від мене, це залежить від моєї дружини. Це все. Вона сказала: "Якщо у вас буде ще один бій після цього, я покину тебе". Тож я відповів: "гаразд, добре". Вона сказала: "Один бій – і ти все". Навіть Британська боксерська рада сказала мені: "Один бій – і ми тобі забороняємо займатися боксом". Тож усе. Це останній танець. Після цього все. Як тільки я вийду з рингу – це все. Крапка", – розповів боксер.

Також Чісора відреагував на рішення IBF санкціонувати бій між ним та Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

"Подивимося, що станеться, але я хочу цей бій, оскільки IBF зробила мене обов’язковим претендентом на ньго. Я хочу цього, і тут немає інших варіантів. Я дуже цього хочу.

Я хочу битися з Деніелом. Це хороша історія, тому що за всім цим стоїть те, що його тренує мій старий тренер. Це дуже захоплюючий бій, і я просто хочу отримати цей бій зараз. Це перший раз у моїй кар'єрі, коли я є обов'язковим претендентом за титул чемпіона світу. Ви можете в це повірити? Цими вихідними я спробую отримати якісь новини, але можу гарантувати, що бій з Деніелом відбудеться на Вемблі. Я продам усі квитки на цю подію. Я вже уявляю весь вихід на ринг, шоу – все в голові. Я працюю над цим просто зараз. Я ще не тренуюся, але вже займаюся організацією: вихід на ринг, шоу, усе це", – зазначив Чісора.

Нагадаємо, нещодавно Чісора переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів. Дюбуа востаннє виходив на ринг у вересні, коли нокаутував Ентоні Джошуа.