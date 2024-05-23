Воррен: Ф'юрі хоче реваншу з Усиком

Колишній володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) хоче провести реванш проти абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це повідомив промоутер британця Френк Воррен у коментарі BoxingScene.

"Він дуже філософськи поставився до поразки, і він просто хоче матчу-реваншу. Він сказав на рингу, що хоче реваншу, він сказав у роздягальні, що хоче матчу-реваншу, і він сказав мені пару днів тому, коли він повернувся додому, і ми розмовляли, що він хоче матчу-реваншу.

Тайсон відчував, що виграв поєдинок. Але це був близький бій. Я розумію, чому деякі люди кажуть, що Усик виграв. Я розумію, чому дехто каже, що це нічия. Я відчував, що він виграв це за раунд, але я не скаржуся на це — це був чудовий бій між двома гладіаторами.

Це був найкращий бій століття у надважкій вазі, тому що чотири пояси були на кону", — сказав Воррен.