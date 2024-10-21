Головред Спортарени: Навряд чи Ломаченко зміниться – війна не вплинула на його світогляд

Головний редактор проєкту Sportarena.com Сергій Дрига вважає, що професійна кар’єра Василя Ломаченка вийшла гіршою, ніж аматорська.

Відомий боксерский інсайдер Майк Коппінджер нещодавно повідомив, що Василь Ломаченко може завершити кар’єру. Чемпіон разом із головним редактором проекту Sportarena.com Сергієм Дригою спробував розібратися, чи час Василю йти, яких помилок він припустився упродовж боксерської кар’єри та що чекає на Ломаченка в майбутньому.

– Пане Сергію, чи варто Василю вішати рукавички на цвях прямо зараз? Чи є сенс провести ще один бій у ранзі чинного чемпіона світу?

– На мій погляд, питання лише в грошах, а точніше – в сумі гонорару, який йому запропонують. Один бій у статусі чемпіона, ще одна перемога навряд чи щось змінять у боксерському спадку Василя. А враховуючи, що солідний гонорар можуть принести лише бої з Девісом та Стівенсоном, від яких, за повідомленням інсайдерів, Василь відмовився, ситуація виглядає очевидною.

– Ломаченко потрапить до залу боксерської слави, де вже знаходяться Віталій та Володимир Клички?

– Потрапить. Він автор рекорду за швидкістю завоювання титулу, володар поясів у кількох дивізіонах. І так, Ломаченко – ім’я у боксі. Коли це станеться? Все залежить від того, хто буде з ним висуватися.

– Якщо підсумувати кар’єру Василя, де він себе проявив більше – в аматорському боксі чи на професійному рингу?

– Звісно, в аматорському. Він – найтитулованіший боксер-аматор в історії українського спорту. Професійна кар’єра в Ломаченка вийшла гіршою і не такою, на яку всі розраховували. Але назвати її невдалою теж не можна.

Василь Ломаченко Getty Images

– Те, що Ломаченко лишився на другий олімпійський цикл (2008-2012) в аматорському боксі, завадило йому продемонструвати кращі результати на професійному рингу? Чи можна сказати, що це була стратегічна помилка Василя з його батьком?

– Важко сказати. Якби Ломаченко виграв у Лопеса бій за звання абсолютного чемпіона світу, цей розрахунок справдився б. Василь став першим українським дворазовим олімпійським чемпіоном з боксу, міг стати першим абсолютним у профі. Та й зрештою він мав другу спробу зібрати всі пояси – в бою з Гейні. А ось на третю – часу чи бажання не вистачало. Швидше, Ломаченко став заручником обставин, піднімаючись категоріями, оскільки чемпіонів, бажаючих з ним битись, було небагато.

– Чи потрібно було Ломаченку з переходом в професійний бокс змінювати батька-тренера? Ми пам’ятаємо, як свій другий бій на профі-рингу, на кону якого стояв чемпіонський титул, Василь програв – багато у чому через недосвідченість Анатолія Ломаченка як тренера, який тоді робив свої перші кроки в професійному боксі.

– Не думаю. Вони працюють разом усе життя у прямому сенсі, й навряд чи хтось зміг би зрозуміти та мотивувати Василя краще за його батька.

– Що чекає на Ломаченка в Україні? Він лишиться маргіналом з "православ’ям головного мозку", чи здоровий глузд візьме гору, як це трапилося з початком повномасштабної війни з Олександром Усиком? Є думка, що рано чи пізно до нього виникнуть питання стосовно його поведінки під час війни…

– Навряд чи Ломаченко зміниться, враховуючи, що навіть повномасштабна війна не вплинула на його світогляд. А що стосується питань до нього, то думаю, що в Україні, принаймні у публічних місцях та на публічних заходах, Ломаченку їх не уникнути.

Максим Розенко, Чемпіон

Відповідальний редактор – Денис Шаховець