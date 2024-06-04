Берінчик кинув виклик Шакуру

Чемпіон світу WBO в легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 KO) викликав на бій чемпіона WBC Шакура Стівенсона (21-0, 10 КО).

Про це боксер повідомив в Instagram.

"Гей, Шакуре. Як справи, бро? Я йду за тобою. Твій пояс — мій пояс. Мені п***й", – сказав Берінчик.

Нагадаємо, Берінчик в останньому бою переміг Емануеля Наваррете. Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився роздільним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 112:116. Завдяки цій перемозі Денис став 14-м українським чемпіоном світу з професійного боксу.

Водночас Стівенсон здобув перемогу над Едвіном Де Лос Сантосом одноголосним рішенням суддів та став чемпіоном WBC.