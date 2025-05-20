Намагаюся організувати ще один бій: легенда боксу хоче повернутися на ринг після 8-річної перерви

Колишній чемпіон Джеймс Тоні (77-10, 47 КО) заявив, що готовий повернутися на ринг після 8-річної перерви. Однак наразі 56-річний боксер не може знайти суперника.

Його слова передає Seconds Out.

"Ще один бій! Ми намагаємося організувати, але всі бояться. Як ви вже бачили, щоразу, коли я згадую Джейка Пола, він відвертається. Нічого страшного – якщо він захоче битися зі мною, я виб’ю з нього все лайно", – розповів Тоні.

Тоні здобув чемпіонські титули в трьох вагових категоріях під час своєї кар’єри, ставши відомим у першій половині 1990-х років. Він перемагав таких суперників, як Майк Маккалум, Евандер Холіфілд, Денні Гарсія, Іран Барклі та Майкл Нанн. Лише у своєму 47-му професійному бою зазнав першої поразки — від Роя Джонса-молодшого у 1994 році.

Також він двічі бився за титул чемпіона світу у надважкій вазі. У першому бою переміг Джона Руїса у бою за титул WBA, але результат було анульовано через провалений допінг-тест. Згодом у 2006 році провів поєдинок із Хасімом Рахманом, який завершився нічиєю.

Востаннє Тоні виходив на ринг у травні 2017 року, коли переміг Майка Шеппарда.