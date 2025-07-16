Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Чарльз: Дюбуа не дали перемогти у першому бою з Усиком

Олександр Булава — 16 липня 2025, 16:18
Чарльз: Дюбуа не дали перемогти у першому бою з Усиком
Даніель Дюбуа
Facebook/Frank Warren

Тренер Даніеля Дюбуа Дон Чарльз вважає, що його боксеру не дали перемогти у першому поєдинку проти Олександра Усика.

Цитує тренера Ring Magazine.

"Даніелю не дали перемогти в першому поєдинку. Як люди, коли щось йде не так, як нам хочеться, ми ставимо питання Богу: "Чому?".
Але Бог каже: "Добре, я покажу це тобі. Я заберу це, піду, перегрупуюся, працюватиму старанніше, а потім переупакую це у більшу упаковку та дам тобі це".

Я справді, справді вірю в те, що тобі кажу. Все має свою причину. Ми йшли своїм шляхом, працювали старанніше, краще пізнавали одне одного. Подивіться на результати, яких досяг Даніель за останні 20 місяців, кого він переміг.

І кого ми знову побачимо як фінальну перешкоду? Це Олександр Усик. Тепер наша черга. на кону ще більший приз. Справді, сидячи тут, я щиро вірю, що Даніель переможе його, і ми досягнемо успіху 19 липня на "Вемблі", – заявив Чарльз.

Нагадаємо, 19 липня у Лондоні Олександр Усик проведе другий бій із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі".

Напередодні український чемпіон разом зі своєю командою прибув до столиці Великобританії та навіть встиг вже зустрітися зі своїм опонентом наживо.

Раніше Френк Воррен розповів, яку кількість квитків вже вдалось реалізувати на реванш.

Олександр Усик Даніель Дюбуа Дон Чарльз

Олександр Усик

Хіт до реваншу з Дюбуа: Усик отримає персональний трек від Пивоварова та української діджейки
Тренери, спаринг-партнери та професор: хто допомагає Усику здобувати звитяги в ринзі
Воррен – про Усика: Тільки йому потрапляють в живіт – він одразу скаржиться до рефері
Ексменеджер Кличка – про реванш Усика та Дюбуа: Проти Олександра взагалі ставити не можна
Були разом 12 років: Усик пояснив припинення співпраці з Красюком

Останні новини