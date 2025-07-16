Чарльз: Дюбуа не дали перемогти у першому бою з Усиком

Тренер Даніеля Дюбуа Дон Чарльз вважає, що його боксеру не дали перемогти у першому поєдинку проти Олександра Усика.

Цитує тренера Ring Magazine.

"Даніелю не дали перемогти в першому поєдинку. Як люди, коли щось йде не так, як нам хочеться, ми ставимо питання Богу: "Чому?".

Але Бог каже: "Добре, я покажу це тобі. Я заберу це, піду, перегрупуюся, працюватиму старанніше, а потім переупакую це у більшу упаковку та дам тобі це".

Я справді, справді вірю в те, що тобі кажу. Все має свою причину. Ми йшли своїм шляхом, працювали старанніше, краще пізнавали одне одного. Подивіться на результати, яких досяг Даніель за останні 20 місяців, кого він переміг.

І кого ми знову побачимо як фінальну перешкоду? Це Олександр Усик. Тепер наша черга. на кону ще більший приз. Справді, сидячи тут, я щиро вірю, що Даніель переможе його, і ми досягнемо успіху 19 липня на "Вемблі", – заявив Чарльз.