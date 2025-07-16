Чарльз: Дюбуа не дали перемогти у першому бою з Усиком
Тренер Даніеля Дюбуа Дон Чарльз вважає, що його боксеру не дали перемогти у першому поєдинку проти Олександра Усика.
Цитує тренера Ring Magazine.
"Даніелю не дали перемогти в першому поєдинку. Як люди, коли щось йде не так, як нам хочеться, ми ставимо питання Богу: "Чому?".
Але Бог каже: "Добре, я покажу це тобі. Я заберу це, піду, перегрупуюся, працюватиму старанніше, а потім переупакую це у більшу упаковку та дам тобі це".
Я справді, справді вірю в те, що тобі кажу. Все має свою причину. Ми йшли своїм шляхом, працювали старанніше, краще пізнавали одне одного. Подивіться на результати, яких досяг Даніель за останні 20 місяців, кого він переміг.
І кого ми знову побачимо як фінальну перешкоду? Це Олександр Усик. Тепер наша черга. на кону ще більший приз. Справді, сидячи тут, я щиро вірю, що Даніель переможе його, і ми досягнемо успіху 19 липня на "Вемблі", – заявив Чарльз.
Нагадаємо, 19 липня у Лондоні Олександр Усик проведе другий бій із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі".
Напередодні український чемпіон разом зі своєю командою прибув до столиці Великобританії та навіть встиг вже зустрітися зі своїм опонентом наживо.
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