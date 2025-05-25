Велика помилка, – Баколе відреагував на потенційний бій з Ітаумою

Конголезький боксер Мартін Баколе застеріг Френка Воррена від організації з ним поєдинку для Мозеса Ітауми.

Думку спортсмена наводить Talksport.

"Так, він добре виступив у поєдинку з Балогуном. Я знаю, що на нього чекає велике майбутнє, але разом із тим Мозесу потрібно пройти великий шлях. Згадувати у його контексті ім'я Мартіна Баколе – велика помилка.



Навіть Френк Воррен знає, що ми з ним зараз не на одному рівні. Але я з нетерпінням чекатиму на бій за звання чемпіона світу і не знаю, чи битимусь із ним. Але це був би хороший бій.



Я відкритий до будь-яких пропозицій. Дуже щасливий, що люди досі згадують мене та хочуть зі мною битись", – розповів Баколе.