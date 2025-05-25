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Велика помилка, – Баколе відреагував на потенційний бій з Ітаумою

Володимир Максименко — 25 травня 2025, 14:03
Велика помилка, – Баколе відреагував на потенційний бій з Ітаумою
Мозес Ітаума
Getty Images

Конголезький боксер Мартін Баколе застеріг Френка Воррена від організації з ним поєдинку для Мозеса Ітауми.

Думку спортсмена наводить Talksport.

"Так, він добре виступив у поєдинку з Балогуном. Я знаю, що на нього чекає велике майбутнє, але разом із тим Мозесу потрібно пройти великий шлях. Згадувати у його контексті ім'я Мартіна Баколе – велика помилка.

Навіть Френк Воррен знає, що ми з ним зараз не на одному рівні. Але я з нетерпінням чекатиму на бій за звання чемпіона світу і не знаю, чи битимусь із ним. Але це був би хороший бій.

Я відкритий до будь-яких пропозицій. Дуже щасливий, що люди досі згадують мене та хочуть зі мною битись", – розповів Баколе.

У своєму останньому поєдинку 31-річний конголезець програв Джозефу Паркеру, а Мозес Ітаума видовищним нокаутом напередодні переміг Майка Балогуна.

Раніше Мозес говорив, що хоче стати чемпіоном світу. Британець також назвав фаворита двобою Усик – Дюбуа.

Бокс Френк Воррен Мартін Баколе Мозес Ітаума

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