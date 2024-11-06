Кларк отримав зелене світло на повернення на ринг після страшної травми в бою з Вордлі

Промоутер Бен Шалом повідомив, що британський боксер надважкої вагової категорії Фрейзер Кларк (8-1-1, 6 КО) отримав зелене світло на повернення раніше, ніж очікувалося.

Слова Шалома наводить Sky Sports.

"Фрейзер Кларк, на щастя, не зазнав серйозних, довготривалих ушкоджень. Після сканування мозку всі полегшено зітхнули.

Його прооперували без залучення пластин і без гвинтів, що є ще одним величезним плюсом. Йому знадобиться час до кінця року, щоб відновитися, перш ніж він зможе повернутися до спортзалу.

Бій у квітні – наша ціль. Те, як він впорався з цим, як він прийшов до тями, його слова, його мотивація повернутися в ринг - це дуже приємно бачити. Фрейзер - улюбленець фанатів, і я думаю, що він може використати цей досвід для того, щоб досягти того, на що, як ми всі знаємо, він здатен".

Нагадаємо, раніше британець переніс операцію на обличчі після поєдинку з чемпіоном Великої Британії та Британської Співдружності Фабіо Вордлі (18-0-1, 17 КО), де поступився вже у першому раунді. Вордлі провів серію точних ударів і відправив суперника в нокдаун, після чого рефері почав відлік та, зрештою, зупинив бій.