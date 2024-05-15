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Ф'юрі — про свою вагу: Я в хорошій формі

Микола Дендак — 15 травня, 18:30
Ф'юрі — про свою вагу: Я в хорошій формі

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) вважає, що перебуває в хорошій формі напередодні бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Його слова передає Boxing News 24.

"Моя вага — близько 120 кг. Я в хорошій формі. У мене було два або три табори поспіль. Люди постійно мені кажуть, що я виглядаю худим. А я відповідаю, що мої ваги показують рівно стільки ж, скільки й останні десять років", — сказав боксер.

Нагадаємо, бій Усик — Ф'юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

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Напередодні в Ер-Ріяді сталася сутичка між командами боксерів, в якій постраждав Джон Ф'юрі. Також батько Тайсона поділився несподіваною інформацією щодо ваги британця.

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